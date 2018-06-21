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Новости. Экономика
15:49, 21 Июня 2018

Ситуация на рынке бензина стабилизировалась, заявил Медведев

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о стабилизации ситуации на рынке бензина.

Ситуация на рынке бензина стабильна, но необходимо следить за ней и в случае необходимости предпринимать дополнительные шаги, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2018-06-21 16:52:25
И как она стабилизировалась ? цены упали? или народ замолчал?
User
2018-06-21 16:50:49
Он же не уточнил, в какую сторону она стабилизировалась. Главное - население получило вожделенную стабильность.
Беня
2018-06-21 16:29:55
Ну надо же! Мягко говоря - невероятно!
stranger
2018-06-21 16:10:13
Стране полный стабилизец
dgin
2018-06-21 16:04:33
Эх , и снова не в тему ляпнул . Ничего же и не изменилось ,Да , уж . " подфартило " с димоном народу .
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