Ситуация в торговле в Карелии оказалась хуже, чем ожидалось

Новости по теме
Загрузка...
Ожидания большинства руководителей организаций оптовой торговли в Карелии улучшения ситуации в отрасли не оправдались.
Это следует из результатов обследования конъюнктуры и деловой активности, проведенного Карелиястатом.
Опрос руководителей организаций, проведенный в четвертом квартале 2018 года, показал, что 21,6% респондентов ожидали улучшения ситуации в первом квартале 2019 года.
Что показал новый опрос – 2019 года, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
28.03.2019, 20:20
29.03.2019, 21:30
29.03.2019, 07:25
31.03.2019, 19:40
Аналитика
01.04.2019 09:27
Политкухня
Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.
29.03.2019 11:41
28.03.2019 14:24
28.03.2019 10:30
28.03.2019 09:36
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
29.03.2019 16:21
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии