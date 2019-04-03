Ситуация в торговле в Карелии оказалась хуже, чем ожидалось

Ожидания большинства руководителей организаций оптовой торговли в Карелии улучшения ситуации в отрасли не оправдались.

Это следует из результатов обследования конъюнктуры и деловой активности, проведенного Карелиястатом.

Опрос руководителей организаций, проведенный в четвертом квартале 2018 года, показал, что 21,6% респондентов ожидали улучшения ситуации в первом квартале 2019 года.

Что показал новый опрос – 2019 года, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".