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Скандал в новом магазине Пудожа: покупатель обнаружил просроченный товар

Новости. Общество
07:40, 02 Декабря 2024
фото: «Подслушано в Пудоже | Карелия» /ВК

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В новом пудожском магазине покупатель обнаружил просроченный продукт.

В паблике «Подслушано в Пудоже | Карелия» один из жителей города поделился своим опытом покупки в новом магазине. По его словам, приобретенное им заливное оказалось просрочено почти на два месяца.

«„Новый“ так называемый НЕ великолукский магазин. Сегодня купил там заливное, просрочен почти на два месяца. Да, сразу не посмотрел срок годности. Будьте внимательны, магазин хоть и „новый“, но товары там видимо старые», — написал покупатель.

В комментариях ему ответил директор магазина, Дмитрий Богачев. Он отметил, что просроченный товар могли пропустить из-за больших объемов завозимой продукции, и предложил придти в магазин. «Мы вернем вам деньги. Товар можно не возвращать, его место в мусорном ведре», — добавил Богачев.

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