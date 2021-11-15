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Скандалист, угрожавший ножом полицейским в Карелии, избежал тюрьмы

Новости. Криминал
08:20, 24 Декабря 2021
фото: © 31tv.ru

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Суд вынес приговор жителю Карелии за то, что он угрожал ножом полицейским.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В июне 2021 года в вечернее время в полицию поступило сообщение о буйном поведении пьяного мужчины в одной из квартир жилого дома поселка Пиндуши Медвежьегорского района.

Когда по вызову прибыл наряд полиции, подсудимый стал вести себя агрессивно, схватил нож и угрожал ударить им одного из полицейских. 

Суд назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно.

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Комментарии

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Местечковый блогер
2021-12-24 10:46:14
В америке полицейские сразу бы пристрелили.
petronik
2021-12-24 10:12:15
А бросившему в омоновца пластмассовый стаканчик на акции протеста 2 года тюрьмы...
Изя
2021-12-24 10:17:30
petronik, так он же против Путина был , а этот против народца ))) :)
Гость
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