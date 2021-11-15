Скандалист, угрожавший ножом полицейским в Карелии, избежал тюрьмы

Суд вынес приговор жителю Карелии за то, что он угрожал ножом полицейским.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В июне 2021 года в вечернее время в полицию поступило сообщение о буйном поведении пьяного мужчины в одной из квартир жилого дома поселка Пиндуши Медвежьегорского района.

Когда по вызову прибыл наряд полиции, подсудимый стал вести себя агрессивно, схватил нож и угрожал ударить им одного из полицейских.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно.