Скандальное дело фермера Карелии Ираиды Шалак дошло до суда

В Петрозаводском городском суде сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении главы фермерского хозяйства Ираиды Шалак, обвиняемой в мошенничестве с грантами.

Судья Петрозаводского городского суда Татьяна Петина сегодня, 14 июня, начала рассмотрение уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которая обвиняется в совершении пяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

По версии следствия, Шалак обманом похитила 15 миллионов рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. На основании данного обвинения Шалак была арестована 18 июня 2019 года.

На следующий день министерство сельского и рыбного хозяйства республики опубликовало официальный пресс-релиз, в котором утверждалось, что ведомство не имеет никаких претензий к Шалак, а срок отчета по грантам еще не истек, соответственно никакого ущерба министерство не признало.

Позже решением Верховного суда Карелии Ираида Шалак была освобождена из-под стражи. Расследование продолжилось, и сегодня дело дошло до суда.

На заседании судья Татьяна Петина зачитала обвинение в мошенничестве. Шалак виновной себя не признала, сказав, что всего лишь пыталась создать в Карелии первый сельскохозяйственный кооператив.

Представитель Минсельхоза Карелии Мария Першина заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Шалак, так как министерство не считает себя потерпевшей стороной. Прокурор Татьяна Дубиковская не поддержала ходатайство.

Отметим, что защитником фермера выступает адвокат Михаил Шогин.

Слушания дела продолжаться в Петрозаводском городском суде 21 июня в 9.30.