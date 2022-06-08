890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Что искали жители Карелии в интернете в мае?
10.06.2022 11:06
Адвокат предупредила дачников о летних штрафах
Сегодня 00:10

Скандальное дело фермера Карелии Ираиды Шалак дошло до суда

Новости. Общество
16:47, 14 Июня 2022
фото: © rk.karelia.ru

Новости партнеров

В Петрозаводском городском суде сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении главы фермерского хозяйства Ираиды Шалак, обвиняемой в мошенничестве с грантами.

Судья Петрозаводского городского суда Татьяна Петина сегодня, 14 июня, начала рассмотрение уголовного дела фермера Ираиды Шалак, которая обвиняется в совершении пяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

По версии следствия, Шалак обманом похитила 15 миллионов рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. На основании данного обвинения Шалак была арестована 18 июня 2019 года.

На следующий день министерство сельского и рыбного хозяйства республики опубликовало официальный пресс-релиз, в котором утверждалось, что ведомство не имеет никаких претензий к Шалак, а срок отчета по грантам еще не истек, соответственно никакого ущерба министерство не признало.

Позже решением Верховного суда Карелии Ираида Шалак была освобождена из-под стражи. Расследование продолжилось, и сегодня дело дошло до суда.

На заседании судья Татьяна Петина зачитала обвинение в мошенничестве. Шалак виновной себя не признала, сказав, что всего лишь пыталась создать в Карелии первый сельскохозяйственный кооператив.

Представитель Минсельхоза Карелии Мария Першина заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Шалак, так как министерство не считает себя потерпевшей стороной. Прокурор Татьяна Дубиковская не поддержала ходатайство.

Отметим, что защитником фермера выступает адвокат Михаил Шогин.

Слушания дела продолжаться в Петрозаводском городском суде 21 июня в 9.30.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.06.2022, 15:40
«Дождь в Карелии будет идти целые сутки»
10.06.2022, 06:40
«Макдоналдс» возвращается в Петрозаводск
09.06.2022, 12:12
Еще два контрактника из Карелии погибли на Украине
09.06.2022, 06:40
Петрозаводск встретит День города с группой «Банд’Эрос» под «Алыми парусами»
14.06.2022, 06:40
Житель Карелии получил штраф за незаконное проживание на острове в Ладожском озере
12.06.2022, 11:06
Два выпускника в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов

Чтиво

08.06.2022 11:33
Уроки выживания
Не время экономить
Как создать подушку безопасности при обычной зарплате и почему не стоит покупать падающие доллары — советы эксперта.
«Даша, помоги!»
02.06.2022 08:59
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.