Скандальную свалку в Пряже забрали у арендатора

Свалку в Пряже, куда свозили отходы из Санкт-Петербурга и где произошел пожар, забрали у арендатора и вернули собственнику, сообщили в Управлении службы судебных приставов по Карелии.

С конца 2019 года в отделении судебных приставов по Пряжинскому району находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении ООО "Полигон" на основании судебного решения. Организация-должник в течение месяца с момента вступления судебного акта в законную силу обязана была освободить земельный участок площадью почти 62 тыс. кв.м в Пряжинском районе и вернуть его собственнику. За неисполнение решения суда предусматривалась неустойка в сумме одной тысячи рублей за каждый календарный день в пользу администрации Пряжинского района.

Данный участок представляет собой свалку твердых коммунальных отходов. Летом 2018 года мусорная свалка попала в центр скандала, связанного с завозом отходов из Ленинградской области. В то же время под Пряжей был обстрелян большегрузный мусоровоз Mercedes, который привез отходы из соседней Ленинградской области. В октябре этого же года свалка загорелась и тлела в течение недели.

ООО неоднократно было оштрафовано судом за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Общая сумма штрафов, взысканная за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования в 2019 году, составила 884 000 рублей.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия обратилось в суд с заявлением об освобождении земельного участка, на котором расположена скандальная свалка, для передачи его в аренду более добросовестной компании.

Судебный пристав-исполнитель принял весь комплекс мер принудительного характера, но руководитель общества с ограниченной ответственностью продолжал уклоняться от исполнения решения суда. Когда возникла реальная угроза уголовного наказания, руководитель исполнил решение суда.

Земельный участок возвращен министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия. Кроме того, ООО заплатило неустойку в бюджет Пряжинского района в размере 251 тяс. рублей.