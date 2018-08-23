В Пряже обстреляли грузовик, который привез мусор из Санкт-Петербурга

В Карелии на свалке около поселка Пряжа, куда привозят отходы из соседней Ленинградской области и Санкт-Петербурга, неизвестные обстреляли большегрузный мусоровоз Mercedes.

Как пишет "Черника", индент произошел днем 22 августа.

По словам водителя автомобиля, он привез очередную партию отходов из Ленинградской области в конце рабочего дня 21 августа и встал в очередь на разгрузку. Так как разгрузить его сразу не успели, пришлось заночевать в машине и лишь к одиннадцати часам следующего дня машину начали освобождать от мусора.

"Примерно в 12 часов разгрузка закончилась, но в полуприцепе еще оставался мусор, который Валерий (имя изменено) начал убирать, забравшись в кузов. Примерно в начале первого часа дня он услышал выстрел. Выскочив из кузова, водитель Мерседеса увидел, что находившиеся поблизости люди стали прятаться кто куда. Валерий тоже укрылся в лесу и оттуда уже сообщил о ЧП руководству ООО "Транзит", в котором он работает с начала июня", - пишет издание.

Прибывшие на место событий правоохранители насчитали порядка десяти сквозных отверстий предположительно от дроби охотничьего ружья в лобовом стекле большегруза и обнаружили поврежденную оплетку руля в кабине автомобиля.

Напомним, ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Пряжа, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдают от сильного запаха, причиной которого является быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывает массу вопросов у жителей Пряжинского района.