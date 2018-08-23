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Новости. Криминал
09:07, 23 Августа 2018

В Пряже обстреляли грузовик, который привез мусор из Санкт-Петербурга

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В Карелии на свалке около поселка Пряжа, куда привозят отходы из соседней Ленинградской области и Санкт-Петербурга, неизвестные обстреляли большегрузный мусоровоз Mercedes.

Как пишет "Черника", индент произошел днем 22 августа.

По словам водителя автомобиля, он привез очередную партию отходов из Ленинградской области в конце рабочего дня 21 августа и встал в очередь на разгрузку. Так как разгрузить его сразу не успели, пришлось заночевать в машине и лишь к одиннадцати часам следующего дня машину начали освобождать от мусора.

"Примерно в 12 часов разгрузка закончилась, но в полуприцепе еще оставался мусор, который Валерий (имя изменено) начал убирать, забравшись в кузов. Примерно в начале первого часа дня он услышал выстрел. Выскочив из кузова, водитель Мерседеса увидел, что находившиеся поблизости люди стали прятаться кто куда. Валерий тоже укрылся в лесу и оттуда уже сообщил о ЧП руководству ООО "Транзит", в котором он работает с начала июня", - пишет издание.

Прибывшие на место событий правоохранители насчитали порядка десяти сквозных отверстий предположительно от дроби охотничьего ружья в лобовом стекле большегруза и обнаружили поврежденную оплетку руля в кабине автомобиля.

Напомним, ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Пряжа, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдают от сильного запаха, причиной которого является быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывает массу вопросов у жителей Пряжинского района.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-08-23 11:23:57
Это восторг. Чудесная модель экономики. На болота Невы (простите за тавтологию) уплывают рабочие места, деньги, молодежь - уплывает все, кроме пресловутой оптимизации, оптимизация туды плысть не хотит. А оттуда, из прекрасной северной Пальмиры к нам плывет ее зловонные результаты процветания.
Заметим, друзья мои, новости за (простите) гавно мы читаем в прошедшем времени как о имеющем быть факте, а за какое-нибудь мало-мальское развитие тут у нас мы всенепременно читаем в будущем времени и с оговорками в виде слов "может", "возможно" - как вчера про Камаз.
Изя
2018-08-23 10:01:57
А Ермолаев то что ?? На свободе ещё ?. Явная коррупция и личный интерес тут на лицо .
Dima
2018-08-23 09:47:51
Все правильно, главное чтобы без человеческих жертв.
елпидифор
2018-08-23 09:40:03
Не прав я был, сделав коммент к информации о Карелии, как самом экстремистском регионе. Sorry.Но Не Фига Себе прав.
Василий
2018-08-23 09:34:24
Пусть своё г... но у себя сваливают.
йошкин кот
2018-08-23 09:33:18
это ж насколько должны быть выгодные тарифы, если в них закладывается вывоз ТКО в соседний регион....
ни фига себе
2018-08-23 09:15:26
....народное пряжинское ополчение встало на тропу войны с полукриминальным оборотом мусора .
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