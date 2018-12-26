В Санкт-Петербурге мужчина напоил и изнасиловал подростка из Карелии

Юноша приехал из Карелии и находился у подозреваемого в гостях, сообщают СМИ.

Шестнадцатилетний юноша находился у него в гостях, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отделение полиции Приморского района обратилась 35-летняя мать мальчика. Она рассказала, что подростка изнасиловал малознакомый мужчина по имени Дмитрий. Все произошло в квартире на проспекте Героев.

Молодой человек распивал вместе со злоумышленником алкоголь. По данному факту оперативники проводят проверку. Они разыскивают подозреваемого.