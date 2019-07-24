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Новости. Криминал
14:07, 24 Июля 2019
фото: РИА Новости

ВИДЕО: В Карелии лжегазовщики вымогали деньги у пожилых людей

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Первый канал сделал сюжет о лжегазовщиках, которые орудовали в Карелии.

Мошенники обходили квартиры под предлогом проверки оборудования, навязывали хозяевам установку газовых анализаторов, требуя за них семь тысяч рублей. Тех, кто платить отказывался, уверяли, что демонтировать оборудование невозможно, хотя прибор просто крепили на двусторонний скотч. Уже известно, как минимум, о 30 таких случаях, сообщается на сайте телеканала.

"Избегая слов, обозначающих факт продажи, лжегазовщик уведомлял хозяина жилья, что в рамках федеральной программы ему положена льгота при установке анализатора утечки газа. Затем требовал предъявить пенсионное удостоверение и расписаться в "реестре льготных категорий". На самом деле потерпевшие подписывали квитанцию на оплату услуг", – сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

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Комментарии

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кир
2019-07-24 14:53:23
Страна настоятельно требует расстрелов жуликов и бандитов. ФСБ в своем отчете по материалам местной печати в Москву укажите мое мнение.
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