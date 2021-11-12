890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Глава Карелии рассказал, когда в Петрозаводске появятся новые троллейбусы 16
22.12.2021 18:56
Появились фото жесткого ДТП на севере Карелии, где пострадал водитель внедорожника 2
22.12.2021 14:42
Врач рассказала, какие популярные на завтрак продукты являются опасными
22.12.2021 22:30
В Карелии ищут пропавшего без вести водителя внедорожника (ФОТО) 4
22.12.2021 11:22

Скандальную тему строительства дороги на «Зеленой тропе» обсудят в мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
09:31, 23 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

На городскую планерку, где будут обсуждать скандальную тему, пустят не всех, предупредил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Как написал на своей странице Владимир Любарский, в связи с тем, что по поводу строительства дороги в районе аллеи Зеленая Тропа и судьбы велодорожки поступает много вопросов, поэтому решено посвятить этой теме городскую планерку в понедельник, 27 декабря.

«Свою позицию выскажут представители министерства образования и спорта, министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи, министерства природных ресурсов и экологии. Вопрос возник на территории Петрозаводска, поэтому городская администрация возьмет на себя функцию модератора», — написал Любарский.

Глава города ожидает, что на планерку, где будут обсуждать скандальную тему строительства дороги в зеленой зоне Петрозаводска, захочет прийти много людей.

«Сразу подчеркну: действующие эпидемиологические требования никто не отменял — существуют ограничения в 50 человек при посещении мероприятий, необходимость предоставления QR-кодов, соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Это не означает, что мы не хотим кого-то пускать. Просто таковы правила», — предупредил Любарский.

Глава Петрозаводска сообщил, что готов ответить на все вопросы, даже неудобные. Вопросы Владимр Любарский предложил присылать заранее ему в личные сообщения

Начало планерки в 10.00. Продолжительность увеличена до 2 часов. Как и прежде, будет организована онлайн-трансляция.

Напомним, активистка велодвижения из Петрозаводска Анастасия Неровная выступила в защиту «Зеленой тропы».

О планах строительства дороги, которая затронет «Зеленую тропу», читайте подробнее тут.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»