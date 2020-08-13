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Скидку на оплату электронных госуслуг собираются продлить еще на два года

Новости. Общество
16:53, 13 Августа 2020
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Минкомсвязи предложило продлить до конца 2022 года 30%-ю скидку на оплату госпошлины при получении госуслуг в электронном виде.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Как пояснили в Минкомсвязи, соответствующее предложение прописано в проекте Федерального закона «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и направлено на рассмотрение в Минфин.

За 2019 год пользователи портала оплатили госпошлины со скидкой на общую сумму 22,7 млрд рублей. Без соответствующей скидки они заплатили бы 32,4 млрд рублей, подчеркнули в министерстве.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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