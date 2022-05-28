«Склон после дождя, скользкая ветка, бензопила»: депутат Рогалевич сообщил о травме

Депутат Петросовета Андрей Рогалевич рассказал о травме, полученной в «имении».
Андрей Рогалевич рассказал о полученной травме и обращении в Больницу скорой медицинской помощи.
«Сегодня планов было громадьё, но день не заладился, - рассказал депутат Петросовета Андрей Рогалевич на своей странице в соцсети. - Склон после дождя, непонятно откуда появившаяся скользкая ветка, бензопила... Из имения и сразу в БСМП. Поставили латку».
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