«Склон после дождя, скользкая ветка, бензопила»: депутат Рогалевич сообщил о травме

Депутат Петросовета Андрей Рогалевич рассказал о травме, полученной в «имении».

Андрей Рогалевич рассказал о полученной травме и обращении в Больницу скорой медицинской помощи.

«Сегодня планов было громадьё, но день не заладился, - рассказал депутат Петросовета Андрей Рогалевич на своей странице в соцсети. - Склон после дождя, непонятно откуда появившаяся скользкая ветка, бензопила... Из имения и сразу в БСМП. Поставили латку».