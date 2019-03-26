Skoda стала на 10% доступнее

Готовитесь к покупке первого автомобиля или пришло время сменить семейный автомобиль? В рамках госпрограмм льготного кредитования сделать это будет проще.

В марте возобновилось действие льготных программ автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Теперь купить новую SKODA можно с выгодой 10%*.

Воспользоваться условиями госпрограммы "Первый автомобиль" могут клиенты, у которых:

- есть водительское удостоверение;

- нет договоров по автокредиту в 2018 и 2019 гг и обязуется не получать автокредитов, кроме выдаваемого.

- нет автомобиля в собственности.

Участниками госпрограммы "Семейный автомобиль" могут стать клиенты, у которых:

- есть удостоверение водителя;

- нет заключенных договоров по автокредиту в 2018 и 2019гг и обязуется не получать автокредитов, кроме выдаваемого.

- есть 2-е или более детей, не достигших 18 лет.

Программы автокредитования распространяются на автомобили SKODA, произведенные в России в 2019 году, стоимостью до 1 миллиона рублей.

* В рамках программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" заемщикам предоставляется субсидия (скидка) на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Госпрограммы льготного кредитования не сочетаются друг с другом и с другими программами компании "КМ-Центр", предусматривающими предоставление покупателю скидки на новый автомобиль.

Скидка предоставляется при соблюдении следующих условий:

Максимальная стоимость авто: 1 000 000 рублей

Максимальная сумма кредита на оплату авто: 1 000 000 рублей

Максимальная разрешенная масса: 3 500 кг.

Автомобиль должен быть произведен в 2019 году

Ограничений по сроку кредитования нет.

Срок действия программы: c 07 марта 2019 г. – срок окончания программы не известен.

Познакомиться с модельным рядом бренда, а также со всеми условиями программ льготного автокредитования можно на официальном сайте km-auto.ru или в дилерском центре SKODA компании "КМ-Центр" по адресу:

г. Петрозаводск, пр. Лесной, д.55, т. +7 (8142) 59 33 99.

*Основные условия кредитования ООО "Фольксваген Банк РУС" (далее Банк) на покупку нового SKODA Rapid по продукту "Кредит на приобретение нового автомобиля" валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 месяцев (полный пакет документов) – 12,9% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно), процентная ставка (два документа) - 8,9%, при ПВ от 30%. Включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее "возмещение"). в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ №364 от 16.04.2015. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей или при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности автомобиля, а также не заключал в 2018-2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением.

Условия кредита действительны на 11.03.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

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