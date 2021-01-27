Сколько стоит проживание в гостиницах в Карелии: итоги мониторинга Карелиястата

Средняя стоимость проживания в хостелах и гостиницах в Карелии в конце января варьировалась в пределах от 574 рублей до 1696 рублей в сутки на человека.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 19 по 25 января.

За проживание в хостеле, согласно официальной статистике, надо было заплатить, в среднем, 574 рубля. Расценки в отелях и гостиницах Карелиястат указал в зависимости от классификации по количеству звезд. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".