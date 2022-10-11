В период мобилизации в Петрозаводске по-срочному было заключено 139 браков

Как изменились число браков, заключенных в столице Карелии на фоне мобилизации, стало известно благодаря статистике управления ЗАГС республики.

В ответ на запрос «Столицы на Онего» в управлении ЗАГСа республики сравнили количество браков, заключенных в период с 1 сентября по 19 октября 2022 с аналогичным периодом в 2021 году в Петрозаводске. Так, петрозаводчане заключили на 32% больше браков, чем осенью прошлого года (438 против 330 записей).

Значительно увеличилось количество регистраций в срочном порядке. За период с 1 сентября по 19 октября текущего года петрозаводчане расписались без необходимого месяца ожидания 139 раз. Это на 80% процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года – 28 регистраций.

Расписаться, не дожидаясь окончания месячного срока с момента подачи заявления можно при наличии беременности, общих несовершеннолетних детей и иных уважительных причин, в том числе в связи с призывом на военную службу по мобилизации. В управлении ЗАГСа отметили, что самой распространенной причиной срочной регистрации брака в Петрозаводске стало наличие общих несовершеннолетних детей.

Ранее в СМИ сообщалось о росте числа браков в регионах страны на фоне мобилизации. РБК опубликовал статистику браков в период мобилизации в городах миллионниках. Практически во всех них наблюдается заметный рост числа браков. Во многих регионах органы ЗАГС отказались предоставить полную статистику для сопоставления.