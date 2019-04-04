Скончался известный кинорежиссер Георгий Данелия

Народный артист СССР, выдающийся кинорежиссер Георгий Данелия скончался на 88-м году жизни.

Об этом сообщается в четверг на сайте "Пятого канала". Причины смерти режиссера не уточняются.

Данелия родился в 1930 году в Тбилисси, затем семья переехала в Москву. Он изначально обучался на архитектора, но интерес к кино перевесил и Георгий Николаевич поступил в 1956 году на Высшие режиссерские курсы. Свою первую полнометражную картину в качестве режиссера он снимает в 1960 году — фильм "Сережа" рассказывает о сложных взаимоотношениях маленького мальчика и приемного отца. С того момента Данелия снял более 20 картин, во многих он играл эпизодические роли.

Его фильмы были хитами в Советском Союзе: "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Осенний марафон", "Мимино" и "Кин-дза-дза", — завоевали сердца зрителей на долгие годы.