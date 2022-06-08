Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи

Экс-солист «Ласкового мая», исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь» и многих других скончался в Москве на 49-м году жизни.

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в Москве. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 23 июня сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов, информацию также подтвердили два источника в медицинских кругах.

Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Он умер ночью в машине скорой помощи. Шатунову было 48 лет.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы будущая звезда провела в детском доме, где познакомилась с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности — с этого момента началась история группы «Ласковый май».

Юрий Шатунов стал суперзвездой в очень раннем возрасте, а его песни неизмеримо повлияли на формирование российской поп-сцены. Артист продолжал заниматься музыкой до конца своих дней — в 2019-м он выпустил альбом «Любимые песни», а в 2020-м презентовал еще три композиции — «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и «Заметает листья снег».