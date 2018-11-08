Скончался карельский художник Лев Бурин

Заслуженный работник культуры Карелии и России, художник Лев Николаевич Бурин умер 7 ноября на 76-м году жизни, сообщил интернет-журнал "Лицей".

Как пишет издание, Лев Бурин родился 6 апреля 1943 года в городе Богородск Нижегородской области, детские годы провел в селе Мотовилово, неподалеку от Арзамаса. Лев рисовал с детства, мечтал стать художником. Переехав в Арзамас, он учился одновременно в средней и художественной школах. Дальнейшее художественное образование получал в течение четырех лет в Ленинградском художественно-графическом педагогическом училище. Окончив его в 1962 году, Бурин приехал в Медвежьегорск.

По данным музея изобразительных искусств Карелии, Бурин являлся одним из трёх художников Карелии, имеющих академическое образование и единственным — с таким уровнем художественной подготовки, работающим в провинции. Л.Н. Бурин в 1973 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и с 1975 года окончательно обосновался в городе Медвежьегорске.

С 1993 года у Льва Бурина состоялось несколько персональных выставок, его работы находятся в музее Академии художеств СССР, в музее изобразительных искусств Карелии и частных коллекциях.