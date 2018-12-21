Скончался Почетный гражданин Петрозаводска Петр Немчанинов

В Петрозаводске на 59 году жизни скончался Почетный гражданин Петр Немчанинов.

В четверг 20 декабря на 59 году жизни ушел из жизни любимый муж, заботливый отец, верный друг Немчанинов Петр Анатольевич.

Он прожил жизнь добросовестного, уважаемого гражданина своей страны: был заслуженным работником жилищно-коммунального хозяйства Карелии, почетным гражданином Петрозаводска.

На работе Петра Анатольевича ценили за деловые качества, напористость и умение добиваться поставленных целей, а дома – за заботу, ласку, доброту и терпимость. Он был примером для всех. Он останется для всех надежным и верным другом, мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Прощание с Петром Немчаниновым состоится 22 декабря с 13 до 14 часов по адресу: ул. Вольная, 1.