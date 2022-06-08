Скончался создатель Кижской регаты в Карелии

Александр Скворцов — мореход, капитан, инженер, мастер спорта, художник — ушел из жизни после продолжительной болезни.

Как сообщили в музее-заповеднике «Кижи», после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Петрович Скворцов.

Мореход и участник многих морских проектов, Александр Скворцов стал родоначальником знаменитой Кижской регаты. Будучи инженером-строителем, создавшим множество чертежей, по которым строились корабли, вместе со своим другом Виктором Дмитриевым из «Полярного Одиссея» он сделал многое для того, чтобы Карелия стала одним из центров традиционного деревянного судостроения.

Круг интересов Александра Скворцова был необычайно велик — он преподавал живопись и скульптуру в институте, был мастером спорта парусу и кандидатом в мастера спорта по плаванию, в том числе привлекался в сборную СССР. Александр был капитаном судна «Якуцкъ», построенного в память о Великой Северной экспедиции, а также сам участвовал во множестве научно-исследовательских экспедиций по изучению Арктики.

Музей «Кижи» выражает соболезнование родным, близким и друзьям Александра Скворцова.