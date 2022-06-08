Скончался заслуженный работник культуры Карелии и России

Ушел из жизни поэт и журналист Александр Валентик, ему было 86 лет.

Сообщение об этом опубликовано в группе «Лицей» Вконтакте.

«17 июня скончался, наш большой друг. Скорбим, искренне соболезнуем родным, близким, коллегам, почитателям его поэзии», - говорится в сообщении.



У Александра Валентика вышло 8 сборников стихов. Он работал в республиканской газете «Комсомолец» — главным редактором, в газете «Северный курьер» — заместителем главного редактора, в ГТРК «Карелия» — заместителем председателя по радиовещанию, литературным комментатором.

Валентик был отмечен множеством наград и премий, в том числе, званием лауреата специальной премии Союза журналистов Карелии «За мастерство и достоинство», государственной наградой – «Медаль Пушкина», званием заслуженного работника культуры Карелии и России.