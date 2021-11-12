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Скончался житель Олонца, супруга которого добивалась его перевозки на гемодиализ в Лодейное Поле

Новости. Общество
08:20, 17 Декабря 2021
фото: Ольга Чайка/https://vk.com/olga.chayka

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Несмотря на помощь Минздрава Карелии, ушел из жизни олончанин, супруга которого добивалась его перевозки на гемодиализ в соседний регион.

- Ушел навсегда, без меня...насовсем! Стойко, мужественно, достойно сражался за жизнь! Верил, что со мной возможно невозможное! А я не смогла, не спасла, не получилось... Не удержала, не выцарапала, не вымолила!, - написала жительница Олонца в соцсети.

Своего супруга она похоронила в деревне Видлица.

Напомним, в социальной сети ВКонтакте жительница Олонца написала, что ее муж имеет тяжелое заболевание почек, и он не может добиться помощи в доставке из Олонца в Лодейное Поле, к месту гемодиализа, который требуется ему три раза в неделю, а также не получает необходимых лекарств. Женщина в отчаянии написала в соцсети: «Я просто лягу, обниму мужа, и мы медленно будем умирать». О своей проблеме олончанка написала также в личные сообщения министру здравоохранения Республики Карелия Михаилу Охлопкову. Он принял решение выехать на место событий. 

Побывав у пациента, Михаил Охлопков заявил, что его будут возить на процедуру, помощь при доставке окажут спасатели. Также больного осмотрят врачи под руководством главного невролога Карелии. Об этом министр рассказал в соцсети после визита в Олонецкий район.

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