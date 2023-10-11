Скорая помощь Ленобласти помогла довезти малыша из Карелии на госпитализацию в Санкт-Петербург

Скорая из Сясьстроя помогла медикам из Карелии, когда сломался автомобиль, на котором ребенка из Петрозаводска везли в медцентр Алмазова.

Скорая помощь Ленинградской области выручила коллег из Карелии, пишет 47channel.ru.

В начале октября медики перевозили четырехлетнего малыша из Петрозаводска в медцентр Алмазова в Санкт-Петербурге. В пути спецавтомобиль карельских медиков сломался в районе деревни Юшково в Волховском районе Ленобласти.



Как рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения 47 региона, ребенок ехал на лечение с диагнозом образование заднечерепной ямки. Малыш был в состоянии средней тяжести, в сознании и дышал сам. Мальчика сопровождала его мама.



Как только автомобиль медиков из Карелии сломался, врачи обратились за помощью к коллегам из Ленобласти. Туда сразу выехала бригада из Сясьстроя.

В итоге мальчика госпитализировали в центр Алмазова, где он пройдет обследование и получит лечение.