Скорая застряла в "снежной каше" в Петрозаводске

На Ключевой автомобиль скорой помощи не смог проехать к дому из-за неубранной дороги.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожане сообщили, что на улице Антонова на неубранной дороге застрял автомобиль скорой помощи.

"Просто ужас. За всю зиму на данном участке ни разу не была замечена снегоуборочная техника. И сегодня виден результат - машина скорой помощи не смогла проехать. Потеряно драгоценное для кого-то время".

Автор фото обратился к ответственным за уборку данного участка с просьбой принять меры.