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Скорая застряла в "снежной каше" в Петрозаводске

Новости. Происшествия
17:44, 28 Февраля 2021
фото: Подслушано в Петрозаводске
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На Ключевой автомобиль скорой помощи не смог проехать к дому из-за неубранной дороги.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожане сообщили, что на улице Антонова на неубранной дороге застрял автомобиль скорой помощи.

"Просто ужас. За всю зиму на данном участке ни разу не была замечена снегоуборочная техника. И сегодня виден результат - машина скорой помощи не смогла проехать. Потеряно драгоценное для кого-то время".

Автор фото обратился к ответственным за уборку данного участка с просьбой принять меры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-02-28 19:42:56
А у меня нет комнаты для грязи-
врунофф
2021-02-28 19:37:20
Не вижу застрятия. Как же достали все эти экзальтированные бабёнки с айфонами наперевес
David.
2021-02-28 19:45:27
врунофф, к тебе не приедет. :)
Жорж
2021-02-28 19:24:30
А Беккелев что *????????????????????????
David.
2021-02-28 19:35:54
Жорж, ужо бежит толкать, ща песочку подцепит по пути и будет :)
кир
2021-02-28 17:57:59
Всегда такое случается. Не делайте трагедию, - сказал кот.
Гость
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