Скоропостижно скончался экс-музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов

Как сообщила пресс-атташе группы Нонна Абрамова, предварительная причина смерти - инфаркт.

Бывший гитарист, басист, певец и композитор группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе группы Нонна Абрамова.

"Да, правда", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, предварительная причина смерти - инфаркт.

Группа "Воскресение" - советская и российская рок-группа. Существует с 1979 года с перерывом в 1982-1984 годах. Дискография группы насчитывает четыре студийных альбома и девять концертных. Среди песен коллектива - "Случилось что-то в городе моем", "Ночная птица", "Музыкант", "Научи меня жить".