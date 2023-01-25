«Скотовозка»: жители райцентра в Карелии жалуются на повышение цен на проезд в старых автобусах

Жителям Сегежи с 1 февраля будут платить по 50 рублей за проезд в общественном транспорте, состояние которого их не устраивает.

Жители Сегежи жалуются на цены на проезд и состояние общественного транспорта. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Петросовета Андрей Рогалевич. Ранее он представлял интересы жителей Сегежского района в Заксобрании Карелии.



«Адское комбо». Жителям Сегежи предложили пользоваться услугами «скотовозки», а по другому эту рухлядь не назвать, за 50 рублей», - написал депутат.



Он также привел обращение одного из жителей города бумажников.



«Андрей, здравствуйте! С 1 февраля проезд в общественном транспорте Сегежи будет стоить 50 рублей, сразу увеличили на 12 рублей. Дело в том, что автобус, который перевозит и школьников, и всех живущих на улице Лейгубской, в ужасном состоянии: старый, холодный, грязный, сиденья порваны и падают....и за это платить 50 рублей!?» - написал сегежанин.



В комментариях под сообщением депутата жители Сегежи также высказывают крайнее недовольство.



«Это позор, особенно позор, как у нас чиновники руками разводят, что они ничего не могут сделать. Выходит, что завтра они могут хоть сто рублей поставить. В Питере проезд сейчас 65 рублей, но там расстояния совершенно другие у маршрутов, плюс, практически полностью обновлен автопарк», - написал Александр Субботин.



«Да, какое-то дикое повышение за проезд. Ребенка отвезти в садик на месяц нужно 4 тысячи», - возмутилась Наталья Климова.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что жители Петрозаводска предлагают игнорировать маршрутки после повышения цен до 50 рублей.





