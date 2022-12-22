Жители Петрозаводска предлагают игнорировать маршрутки после повышения цен до 50 рублей

Некоторые жители Петрозаводска предлагают массово пересесть в троллейбусы, а там, где их нет, ходить пешком.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» стали появляться фотографии объявлений в маршрутках о повышении стоимости проезда до 50 рублей с января следующего года.



В этом же сообществе можно увидеть очень эмоциональные комментарии по этому поводу.



«Меня и, думаю, многих это не устраивает! Это только у нас такие цены. 100 рублей в день, да и по 40 рублей, это тоже много! Полный игнор, пусть ездят пустые, есть троллейбусы. Понимаю, что не по всем районам они есть, но немного пройтись пешком... Может быть, так мы свою позицию выскажем и нас услышат! Зарплаты так не растут, как все это - ЖКХ, транспорт и многое другое», - говорится в одном из комментариев.



Напомним, о повышении стоимости проезда в маршрутках и троллейбусах в новом году 5 декабря в соцсети сообщил глава города Владимир Любарский.



«Транспортные компании планируют сделать это с 1 января – проезд будет стоить от 48 до 50 рублей. Напоминаю, что с маршрутчиками мэрия находится в модели нерегулируемого тарифа. И это значит, что плату за проезд они устанавливают сами. Единственное, что мы в этом случае вместе с надзорными органами можем проверить – наличие или отсутствие картельного сговора», - написал Любарский.



Отметим, цена проезда в троллейбусе с 1 января вырастет с 30 до 38 рублей.