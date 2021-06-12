Скрытые патрули ГИБДД будут снимать разговоры водителей по телефону

Сотрудники Госавтоинспекции смогут сфотографировать или снять на видео водителей, разговаривающих по телефону.

Сотрудники ГИБДД будут отслеживать разговоры по телефону при скрытом надзоре визуально. Об этом ТАСС сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин

«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, как сотрудники Госавтоинспекции при скрытом надзоре будут отслеживать водителей, разговаривающих по телефону.

Согласно проекту приказа МВД РФ, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах.

Ранее в МВД России сообщили, что сотрудникам ГИБДД без формы разрешили фиксировать два нарушения российских водителей: они смогут устанавливать опасное вождение и разговор по мобильному телефону при проведении скрытого надзора на дорогах с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы.