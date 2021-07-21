Реклама
Прислать новость
Две пассажирки пострадали после столкновения автомобилей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 09:30
В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации 11
21.07.2021 21:32
Как замминистра природы Карелии стал властелином кольца 3
Сегодня 12:46
Пассажир поезда показал, как горит Карелия (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:00

«Скрытый патруль» в Карелии поймал на «встречке» гостя из Москвы

Новости. Происшествия
17:40, 22 Июля 2021
фото: ГИБДД Карелии

В Пряжинском районе житель Москвы выехал на встречную полосу и получил штраф, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС совместно с сотрудниками «скрытого патруля» обеспечивают безопасность на дорогах республики. Так, в Пряжинском районе на 397 км федеральной автодороги «Кола» водитель автомобиля, житель Московской области, в нарушение Правил дорожного движения совершил выезд на встречную полосу.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

За шесть месяцев по вине водителей, нарушивших правила обгона и выезд на встречную полосу, совершили 15 ДТП, в результате которых погибли 6 человек и 27 пострадали.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2021-07-22 18:08:46
А кто такие "сотрудники "скрытого патруля""? Наше законодательство не знает такого термина.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

Сегодня 10:50
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Осторожно, стреляет! 6
Сегодня 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
«Мы умоляли о помощи» 7
20.07.2021 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 12
19.07.2021 16:38
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 5
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»