«Скрытый патруль» в Карелии поймал на «встречке» гостя из Москвы

В Пряжинском районе житель Москвы выехал на встречную полосу и получил штраф, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС совместно с сотрудниками «скрытого патруля» обеспечивают безопасность на дорогах республики. Так, в Пряжинском районе на 397 км федеральной автодороги «Кола» водитель автомобиля, житель Московской области, в нарушение Правил дорожного движения совершил выезд на встречную полосу.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

За шесть месяцев по вине водителей, нарушивших правила обгона и выезд на встречную полосу, совершили 15 ДТП, в результате которых погибли 6 человек и 27 пострадали.