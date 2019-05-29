Скульпторы поборются за денежный приз в Карелии

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В Лахденпохье пройдет международный фестиваль деревянной скульптуры "Древо жизни-2019", сообщили в Управлении по туризму Карелии.
Лучшие резчики международного уровня из разных регионов России, Белоруссии, Финляндии с 4 по 8 июня будут бороться за 70 тысяч рублей. В течение пяти дней мастера продемонстрируют умения по созданию скульптур из дерева.
Гости фестиваля в режиме реального времени смогут наблюдать, как дерево становится произведением искусства, а также поучаствуют в мастер-классах.
8 июня между скульпторами состоится часовой блиц-турнир по скоростной резьбе бензопилой на свободную тему, после которого состоится аукцион по продаже скульптур.
Вход на фестиваль свободный.
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