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Скульптуры пионеров не понравились жителям райцентра в Карелии – сквер украсили без советской идеологии

Новости. Общество
07:25, 27 Ноября 2020
фото: Марина Неверова/группа "Лахденпохья-навсегда" Вконтакте
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В сквере "Лиственная аллея" в Лахденпохье установили скульптуру, сделанную по эскизу, который выбрали сами жители города.

Благоустройство сквера проводилось по программе "Комфортная городская среда", которая действует в Карелии. Жителям города предлагали проголосовать за один из четырех вариантов эскиза скульптуры.

На одном из них был изображен пионер с трубой, на другом - отдающая пионерский салют девочка, на третьем – школьница с книгой в руке. Горожанам больше понравилось изображение юноши и девушки, читающих книгу.

В группе "Лахденпохья – навсегда" Вконтакте появилось фото установки скульптуры.

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Комментарии

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Горожанин
2020-11-27 08:51:43
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