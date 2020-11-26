Скульптуры пионеров не понравились жителям райцентра в Карелии – сквер украсили без советской идеологии

В сквере "Лиственная аллея" в Лахденпохье установили скульптуру, сделанную по эскизу, который выбрали сами жители города.

Благоустройство сквера проводилось по программе "Комфортная городская среда", которая действует в Карелии. Жителям города предлагали проголосовать за один из четырех вариантов эскиза скульптуры.

На одном из них был изображен пионер с трубой, на другом - отдающая пионерский салют девочка, на третьем – школьница с книгой в руке. Горожанам больше понравилось изображение юноши и девушки, читающих книгу.

В группе "Лахденпохья – навсегда" Вконтакте появилось фото установки скульптуры.