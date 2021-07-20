«Скупили все лопаты»: волонтерам, тушащим пожары в Карелии, трудно купить экипировку и оборудование

Специализированные магазины, торгующие в Петрозаводске средствами пожаротушения, оказались не способны обеспечить волонтеров всем необходимым оборудованием.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» рассказала руководитель инициативной группы по координации добровольцев Юлия Андреева.

По ее словам, инициативная группа занимается отправкой волонтеров в зоны лесных пожаров, обеспечивает их экипировкой и средствами пожаротушения. Многие добровольцы приезжают со своей экипировкой и оборудованием, в том числе, из других регионов страны.

«Мы формируем экипажи волонтеров, у которых есть все необходимое — топорики, лопаты… Мы по-моему скупили уже все лопаты в „Ленте“. Формируем экипажи, у нас уезжает по 5-6 машин на ту или иную точку. Есть защитные средства на каждого — очки, маски, перчатки, которые мы можем выдать, если у людей их нет», — рассказала Андреева.

По ее словам, трудности возникают с закупкой специлизированного оборудования.

«Я даже не ожидала, что у нас огромное количество фирм по пожарному оборудованию в Петрозаводске, и там нет ничего. От слова „совсем“. Они предлагают подождать дней 5 минимум, чтобы могли организовать доставку…», — рассказала координатор волонтеров.

Какое оборудование им требуется, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».