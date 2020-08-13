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Сквер Ивана Сенькина в Петрозаводске продолжают благоустраивать

Новости. Общество
18:20, 13 Августа 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Проект разработан членом Союза архитекторов Карелии Ириной Лялько и согласован градостроительным советом, сообщили в мэрии Петрозаводска.

ООО "Свой дом" продолжает благоустройство в сквере Ивана Сенькина.  Сейчас готовят основание под мощение. На общественной территории приступили к разрытию траншеи под укладку кабеля. В зоне отдыха оборудуют 22 опоры уличного освещения. Также продолжается подготовка к пересадке существующих кустарников. В сквере ведут их санитарную обрезку. Часть растений формуют, у части удаляют сухие ветви.

Площадку у памятника  Сенькину замостят гранитной брусчаткой, бетонной – светлого и тёмного тонов – выложат пешеходные дорожки в сквере. Подрядчик установит на старом месте детский городок с резиновым покрытием основания площадки и ограждением. На территории появятся скамейки и урны, гранитом облицуют клумбу, отремонтируют цветники, устроят газоны. 

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