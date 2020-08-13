Сквер Ивана Сенькина в Петрозаводске продолжают благоустраивать

Проект разработан членом Союза архитекторов Карелии Ириной Лялько и согласован градостроительным советом, сообщили в мэрии Петрозаводска.

ООО "Свой дом" продолжает благоустройство в сквере Ивана Сенькина. Сейчас готовят основание под мощение. На общественной территории приступили к разрытию траншеи под укладку кабеля. В зоне отдыха оборудуют 22 опоры уличного освещения. Также продолжается подготовка к пересадке существующих кустарников. В сквере ведут их санитарную обрезку. Часть растений формуют, у части удаляют сухие ветви.

Площадку у памятника Сенькину замостят гранитной брусчаткой, бетонной – светлого и тёмного тонов – выложат пешеходные дорожки в сквере. Подрядчик установит на старом месте детский городок с резиновым покрытием основания площадки и ограждением. На территории появятся скамейки и урны, гранитом облицуют клумбу, отремонтируют цветники, устроят газоны.