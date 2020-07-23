Сквер Маршала Мерецкова начали благоустраивать в Петрозаводске (ФОТО)

Благоустройство города приурочено к вековому юбилею Республики Карелия и 75-летию Великой Победы, сообщил в администрации города.

Компания "КарелСтройУправление" приступило к реконструкции сквера Маршала Мерецкова в Петрозаводске. Сейчас там ведётся разметка пешеходной инфраструктуры. На общественной территории отремонтируют тротуары и установят бортовые камни, металлические ограждения, стационарные флагштоки, скамейки и урны. На пешеходных дорожках подрядчик уложит бетонную брусчатку. Мощение площадки у памятника К. А. Мерецкову частично выполнят из малинового кварцита и гранита. Саму скульптурную композицию очистят. Также в сквере устроят газоны, цветник, отремонтируют и покрасят табличку "Набережная Ла-Рошель", оборудуют опоры паркового освещения.





Работы ведутся в рамках празднования 100-летия образования Республики Карелия, а также приурочены к 75 юбилею Великой Победы. Завершить их планируют до конца лета. Общая стоимость благоустройства составляет 5,7 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

Ранее на Октябрьском проспекте началось благоустройство ещё двух общественных территорий, на которых расположились мемориалы Великой Отечественной войны. ООО "СМС" сейчас ремонтирует бульвар Победы и площадь Маршала Жукова. Представители комитета ЖКХ, компании по строительному контролю ООО "Юник" и подрядчика провели на объектах выездное совещание. Сейчас здесь демонтируют старые элементы благоустройства.





В мэрии напомнили, что на общественных территориях планируется восстановить облицовку монумента "Птица счастья и свободы», мемориал Карельским пограничникам, площадку у памятника Маршалу Жукову и центральную дорожку бульвара. Грунтовые – замостят бетонной брусчаткой. На объектах также смонтируют флагштоки, урны и скамейки.