Сквер с фонтаном появится в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске продолжают благоустраивать сквер Аквамарин, сообщили в администрации города.

В карельской столице продолжают благоустраивать сквер Аквамарин. Заместитель главы администрации Петрозаводска – председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев побывал на месте проведения работ.

В створе Ленинградской улицы и набережной Варкауса появятся зеленая зона с пешеходной дорожкой, декоративный водопад, фонтан с питьевой водой и небольшая тренажерная площадка. Также планируется отреставрировать насосную станцию (бывшую котельную), которая расположена рядом со сквером.

Сейчас благоустройство территории в самом разгаре: уже установлены фонари, пешеходная дорожка вымощена натуральным карельским камнем, посажены деревья и кустарники.

"В этом году данный участок города особенно оживлен: в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" здесь обновляют дорожное полотно и тротуары, одновременно с ремонтными работами идет замена инженерных коммуникаций, скоро появится новый светофор, обустраивается Приозерный парк. А к столетию республики горожанам подарят и новый сквер", - отметил Андрей Бекелев.

Благоустройство сквера "Аквамарин" планируют завершить к началу июля. Все этапы работ находятся на контроле специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации.