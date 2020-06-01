890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На стройплощадке Белопорожских ГЭС в Карелии 37 рабочих заразились коронавирусом (СРОЧНО) 7
01.06.2020 14:39
Движение на федеральной трассе "Кола" остановят на 45 минут 1
01.06.2020 17:40
Таежный клещ идет на Запад
Новое
Сегодня 12:00
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО) 5
01.06.2020 18:23
В Петрозаводске поселятся "Ряпушка" и "Мишка" (ФОТО) 6
01.06.2020 15:16

Сквер с фонтаном появится в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
09:38, 02 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

В Петрозаводске продолжают благоустраивать сквер Аквамарин, сообщили в администрации города.

В карельской столице продолжают благоустраивать сквер Аквамарин. Заместитель главы администрации Петрозаводска – председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев побывал на месте проведения работ.

В створе Ленинградской улицы и набережной Варкауса появятся зеленая зона с пешеходной дорожкой, декоративный водопад, фонтан с питьевой водой и небольшая тренажерная площадка. Также планируется отреставрировать насосную станцию (бывшую котельную), которая расположена рядом со сквером.

Сейчас благоустройство территории в самом разгаре: уже установлены фонари, пешеходная дорожка вымощена натуральным карельским камнем, посажены деревья и кустарники.

"В этом году данный участок города особенно оживлен: в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" здесь обновляют дорожное полотно и тротуары, одновременно с ремонтными работами идет замена инженерных коммуникаций, скоро появится новый светофор, обустраивается Приозерный парк. А к столетию республики горожанам подарят и новый сквер", - отметил Андрей Бекелев.

Благоустройство сквера "Аквамарин" планируют завершить к началу июля. Все этапы работ находятся на контроле специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.05.2020, 11:01
В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:00
Обществоведение
Таежный клещ идет на Запад
Масштабные вырубки лесов и глобальное потепление способствуют продвижению клещей на север Европы.
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 23
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Глава Минэка Карелии: "Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус" 2
29.05.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»