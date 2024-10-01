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Славим возраст золотой: ансамбль «Кантеле» дал концерт в День пожилого человека

Новости. Культура
13:25, 02 Октября 2024
фото: © Министерство культуры Республики Карелия / VK

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Праздничным выступлением артисты поздравили жителей Петрозаводска.

В День пожилого человека ансамбль «Кантеле» дал праздничный концерт «Славим возраст золотой», сообщили в паблике Минкультуры Карелии.

На одной сцене с профессиональными артистами музыкального коллектива выступили воспитанники Молодежной студии.

Старшая хореографическая группа украсила концерт яркими номерами «Барыня» и «Танцы северной Карелии», а младшая вокальная группа исполнила озорные песни на карельском языке: «Laula kukko/ Поёт петушок», «Kanapolkka / Полька курицы» и другие.



Как отметили в источнике, концертная программа прошла в рамках Года семьи в России.

Наши концерты объединяют не только семьи, но и поколения. Вчера среди зрителей были все: дети, родители, бабушки и дедушки. Вместе они поддерживали юных артистов бурными аплодисментами и улыбками

рассказала Наталья Львова, директор ансамбля «Кантеле».

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