«Славу получает истинный боец!» — юный самбист Карелии взял серебро на всероссийском турнире

Воспитанник Медвежьегорской спортивной школы Андронаки Кристиан стал серебряным призёром всероссийского турнира по самбо.

О победе юного спортсмена рассказали в Медвежьегорской спортивной школе имени Ф. М. Терентьева.

С 12 по 15 января в Великих Луках проходит всероссийский турнир по самбо, посвященный подвигу героя Советского Союза А. Матросова.

Воспитанник Медвежьегорской спортивной школы Андронаки Кристиан стал серебряным призёром. В школе напомнили, что в декабре прошлого года Кристиан стал бронзовым призером на чемпионате СЗФО по самбо. Впереди у спортсмена — подготовка к чемпионату России по самбо.



«Поздравляем тренерский состав — Крутник В.М, Бережного А.П и Якусик Е.В, конечно, нашего спортсмена — Андронаки Кристиана. Любое соревнование — это испытание, в котором славу получает истинный боец! И этим бойцом сейчас стал Кристиан! Искренне желаем всегда проявлять себя также уверенно, решительно, смело и достойно! Пусть успех и удача всегда будут на твоей стороне», — написали в официальном паблике спортивной школы.