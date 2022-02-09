Слаженная работа в команде помогла двум жителям Карелии добыть спиртное

Теперь любителям халявного алкоголя придется отвечать за свои действия в суде, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило сообщение о краже в одном из сетевых магазинов города. Ущерб превысил 500 рублей.

Участковый восстановил картину произошедшего, найдя подозреваемых — 51-летнего и 40-летнего местных жителей.

Приятели пошли за алкоголем, но денег с собой не взяли. Один из мужчин остался ждать у входа в магазин, второй зашел в торговый зал. Прихватив бутылку крепкого алкоголя, он вышел тем же путем, что и зашел — двери, открывающиеся только на вход, ему помог преодолеть оставшийся снаружи сообщник.

Как уточнили в полиции, спиртное мужчины употребили, вину признали, ущерб обязались возместить.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.