Следком Карелии инициировал проверку по факту гибели мужчины во время взрыва котла

В Петрозаводске проводится проверка по факту гибели мужчины 6 сентября, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, взрыв произошел в воскресенье, шестого сентября, по адресу Коммунистов, 50. Взорвался отопительный котел, в результате чего погиб мужчина.

Установлено, что вечером 6 сентября произошел взрыв отопительного котла в цехе по обработке камня. Во время взрыва получил травмы находившийся в помещении 29-летний мужчина, который скончался на месте происшествия.

Проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.