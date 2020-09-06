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Следком Карелии инициировал проверку по факту гибели мужчины во время взрыва котла

Новости. Происшествия
16:23, 07 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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В Петрозаводске проводится проверка по факту гибели мужчины 6 сентября, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, взрыв произошел в воскресенье, шестого сентября, по адресу Коммунистов, 50. Взорвался отопительный котел, в результате чего погиб мужчина.

Установлено, что вечером 6 сентября произошел взрыв отопительного котла в цехе по обработке камня. Во время взрыва получил травмы находившийся в помещении 29-летний мужчина, который скончался на месте происшествия.

Проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. 

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