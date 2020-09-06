В Петрозаводске погиб человек во время взрыва отопительного котла

В столице Карелии произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

Взрыв произошел в воскресенье, шестого сентября, по адресу Коммунистов, 50. Эту информацию "Столице на Онего подтвердили в МЧС по Карелии.

В министерстве пояснили, что взорвался отопительный котел, в результате чего погиб мужчина.

Сотрудники МЧС привлекались для помощи специалистам Следкома.

Ранее уточнялось, что помещение, где произошла трагедия, является цехом по обработке шунгита.

Ранее сообщалось, что в Карелии начался суд над бандой, попавшейся на торговле оружием и взрывчаткой.