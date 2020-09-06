В Петрозаводске погиб человек во время взрыва отопительного котла

В столице Карелии произошел взрыв, в результате которого погиб человек.
Взрыв произошел в воскресенье, шестого сентября, по адресу Коммунистов, 50. Эту информацию "Столице на Онего подтвердили в МЧС по Карелии.
В министерстве пояснили, что взорвался отопительный котел, в результате чего погиб мужчина.
Сотрудники МЧС привлекались для помощи специалистам Следкома.
Ранее уточнялось, что помещение, где произошла трагедия, является цехом по обработке шунгита.
Ранее сообщалось, что в Карелии начался суд над бандой, попавшейся на торговле оружием и взрывчаткой.
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