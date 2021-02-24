Следком Карелии начал доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре

В Медвежьегорском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 23 февраля в квартире двухквартирного дома на станции Вичка Медвежьегорского района произошел пожар. При тушении пожара в одной из квартир обнаружено тело 51-летнего мужчины, который там проживал. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Напомним, в МЧС Карелии ранее сообщали, что пожарным машинам, чтобы потушить огонь, пришлось ездить за водой за 1,5 км на озеро, что осложнило процесс.