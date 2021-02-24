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Следком Карелии начал доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре

Новости. Общество
09:18, 25 Февраля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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В Медвежьегорском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 23 февраля в квартире двухквартирного дома на станции Вичка Медвежьегорского района произошел пожар. При тушении пожара в одной из квартир обнаружено тело 51-летнего мужчины, который там проживал. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Напомним, в МЧС Карелии ранее сообщали, что пожарным машинам, чтобы потушить огонь, пришлось ездить за водой за 1,5 км на озеро, что осложнило процесс.

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Комментарии

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кир
2021-02-25 09:44:31
Зачем? Пили, пьем и пить будем.
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