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На станции в Карелии в День защитника Отечества мужчина погиб в огне

Новости. Происшествия
09:25, 24 Февраля 2021
фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив
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В Медвежьегорском районе 53-летний мужчина погиб на пожаре, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 23 февраля, в 16.44 на станции Вичка на улице Лесной загорелся жилой деревянный, одноэтажный, четырехквартирный дом. Пламя охватило две квартиры и распространилось на площади 50 кв.м.

На место происшествия выехали пожарные из Медвежьегорска и поселка Пиндуши – 13 человек и три единицы техники.

По информации пресс-службы МЧС Карелии, чтобы потушить пожар, машинам пришлось ездить за водой к озеру за 1,5 км от места происшествия.

В результате пламя потушили, квартиры выгорели. На месте пожарища было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения.
По факту произошедшего проводится проверка.

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