Следком Карелии начал проверку по факту гибели мужчин, уплывших на лодке с Валаама

Тела послушника Валаамского монастыря и рабочего из плотницкой бригады были обнаружены в акватории Ладожского озера.

По версии следствия, 10 ноября двое мужчин на лодке вышли в Ладожское озеро. Во время нахождения в озере лодка перевернулась, люди оказались в воде и погибли. В ходе поисковых мероприятий тела мужчин были обнаружены в акватории Ладожского озера.

"В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, ранее Игумен Валаамского монастыря, епископ Панкратий сообщил подробности трагической гибели послушника и рабочего Валаамского монастыря. По его словам, когда перевернулась лодка с двумя людьми, один человек, послушник, выплыл, это было недалеко от берега. Услышав крики товарища, рабочего из архангельской плотницкой бригады, который не умел плавать и держался за перевернутую лодку, послушник сбросил с себя на камни куртку и бросился на помощь… Мужчины были тезками – Андреями.