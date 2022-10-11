Следком Карелии открыл свою горячую линию для участников спецоперации и мобилизованных

В Следственном комитете Карелии создана телефонная линия для оперативного реагирования на обращения участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей.

Горячая линия открыта в Следкоме республики по указанию председателя СК России. Сотрудники следственного управления в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем, сообщили в ведомстве.

Обратиться в следственное управление по Республике Карелия можно по номеру телефона (8 8142) 59 25 62.

Ранее сообщалось в Следственном комитете Российской Федерации создана горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей. Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону 88001001260 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.