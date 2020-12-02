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Следком Карелии предлагает оштрафовать воспитателя, по чьей вине ребенок выпал из окна

Новости. Общество
07:25, 03 Декабря 2020
фото: © Михаил Соколов/ТАСС
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В Карелии будут судить воспитателя учреждения социального обслуживания, где ребенок выпал из окна второго этажа, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, подозреваемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, оставила в комнате, расположенной на втором этаже соцучреждения, без присмотра 6-летнего воспитанника. Ребенок забрался на подоконник и выпал из окна. Он ударился о землю. В результате падения ребенок получил травму.

Женщина признала свою вину в произошедшем, извинилась перед ребенком. Учитывая эти обстоятельства и то, что соцработник впервые совершила преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. Он просит для воспитателя наказание в виде судебного штрафа.

Ранее сообщалось, что в Кондопоге двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа.

 

 

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