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Следком Карелии просит помочь найти женщину, которую чуть не убило рекламным щитом

Новости. Общество
14:30, 31 Января 2020
фото: © паблик СУ СК РФ по РК
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В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту выполнения работ по демонтажу рекламной конструкции, с нарушением требований безопасности, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, 30 ноября 2019 года в ходе проведения работ на пересечении улицы Правды и улицы Волховская в городе Петрозаводске допущено неконтролируемое падение рекламной конструкции в непосредственной близости от проходящей по тротуару женщины, что создало реальную угрозу ее жизни и здоровью.

Для выяснения обстоятельств произошедшего важна любая информация, в связи с чем следователи обращаются за помощью ко всем гражданам, которые располагают какой – либо информацией об обстоятельствах совершённого преступления и о личности женщины, ставшей участницей инцидента.

Обращаться необходимо в следственный отдел по городу Петрозаводск по телефонам: 594-673, 594-672, 9114375593.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, рабочий без помощи крана и другой техники осуществлял работы по демонтажу металлической опоры рекламного щита. В результате щит упал и чуть не придавил проходившую рядом женщину.

Неконтролируемое падение конструкции в непосредственной близости от проходящей по тротуару женщины повлекло реальную угрозу ее жизни и здоровью.

В настоящее время ведется следствие.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-31 16:05:26
Бестолочи. Понаехали с районов.
новый
2020-01-31 14:36:25
Потом по милициям и судам затаскают. Сами пусть работают.
Гость
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