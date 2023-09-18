Следком Карелии проверит обстоятельства крушения рыбацкой лодки на озере в Пудожском районе

Мужчина утонул после опрокидывания лодки на Муромском озере в Карелии.

Сотрудники Следкома Карелии проводят процессуальную проверку по факту гибели мужчины в акватории озера Муромское в районе острова Березовца.



По предварительным данным, утром 16 сентября трое мужчин вышли на лодке на рыбалку. Судно опрокинулось рыбаки оказались в воде без спасательных жилетов.



36-летнему мужчине удалось добраться до берега, тело 46-летнего рыбака обнаружили под перевернувшейся лодкой. Третьего ищут до сих пор.



Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.



Напомним, 16 сентября, в 06.20, на Муромском озере лодка врезалась в подводное препятствие и опрокинулась.



Судоводитель и два пассажира оказались в воде без спасательных жилетов.



Одному из пострадавших удалось добраться до берега и сообщить о происшествии. Тело другого пассажира нашли под перевернувшейся лодкой.