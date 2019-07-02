Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины, утонувшего в Белом море

В Лоухском районе перевернулась лодка с семью пассажирами, один из них утонул.

Карельский Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в водах Белого моря.

По версии следствия, в вечернее время 29 июня семь человек, среди которых был один 8-летний мальчик, на моторной лодке передвигались из одного населенного пункта в другой по Белому морю. Лодка перевернулась, люди оказались в воде. В результате пятеро взрослых и ребенок добрались до берега, но один мужчина утонул.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме республики.