Следком Карелии: в отношении Любарского возбуждено уголовное дело о получении взятки

Следком Карелии подтвердил факт возбуждения уголовного дела в отношении бывшего мэра Петрозаводска.
В Следственном комитете Карелии «Столице на Онего» подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского.
«Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 — „Получение взятки“», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в нашему изданию, работают сотрудники УФСБ Карелии, а также Следственного комитета и МВД республики.
Ранее мы писали о том, что в доме экс-главы Петрозаводска Владимира Любарского проходят обыски, а также сообщались причины обысков.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание