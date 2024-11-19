Следком Карелии: в отношении Любарского возбуждено уголовное дело о получении взятки

Следком Карелии подтвердил факт возбуждения уголовного дела в отношении бывшего мэра Петрозаводска.

В Следственном комитете Карелии «Столице на Онего» подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского.

«Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 — „Получение взятки“», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в нашему изданию, работают сотрудники УФСБ Карелии, а также Следственного комитета и МВД республики.

Ранее мы писали о том, что в доме экс-главы Петрозаводска Владимира Любарского проходят обыски, а также сообщались причины обысков.