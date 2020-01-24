Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины, которого скорая не довезла до больницы

Инцидент произошел 12 января в поселке Шалговаара Медвежьегорского района, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, из поселка Шалговаара поступило сообщение в Медвежьегорскую ЦРБ о необходимости оказания медицинской помощи 61-летнему мужчине. Однако, бригада скорой медицинской помощи указанного учреждения не была направлена к пациенту, в результате чего ему своевременно не была оказана медицинская помощь и он скончался.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее СМИ сообщили, о том, что в поселке Шалговаара Медвежьегорского района Карелии умер 62-летний мужчина, к которому отказалась приехать скорая из райцентра. Но в Минздраве республики сегодня заявили, что эта информация не соответствует действительности. Пациент из Шалговаары умер при транспортировке в больницу.