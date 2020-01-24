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Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины, которого скорая не довезла до больницы

Новости. Общество
15:08, 24 Января 2020
фото: © Валерий Поташов
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Инцидент произошел 12 января в поселке Шалговаара Медвежьегорского района, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, из поселка Шалговаара поступило сообщение в Медвежьегорскую ЦРБ о необходимости оказания медицинской помощи 61-летнему мужчине. Однако, бригада скорой медицинской помощи указанного учреждения не была направлена к пациенту, в результате чего ему своевременно не была оказана медицинская помощь и он скончался.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее СМИ сообщили, о том, что в поселке Шалговаара Медвежьегорского района Карелии умер 62-летний мужчина, к которому отказалась приехать скорая из райцентра. Но в Минздраве республики сегодня заявили, что эта информация не соответствует действительности. Пациент из Шалговаары умер при транспортировке в больницу.

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Комментарии

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Вася
2020-01-24 15:51:22
Вообще все уволятся,бабка Валя будет лечить скрепами.
нетюлень
2020-01-24 15:35:56
Сотовой связи нет, дорога ужас, вертолёт не мог лететь из-за очередного шторма, вроде бы сам пациент относился к здоровью небрежно - а крайние опять медики! Поистине ищут не где потеряли, а где фонарь!
кир
2020-01-24 16:44:59
нетюлень, а правда. Медики крайние, кому нужна эта кипучая деятельность?
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